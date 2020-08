Tra le reazioni degli esponenti politici di centro destra, molto positiva quella del consigliere comunale di opposizione e capogruppo di “Gioia Ci Lega”, Nicola Pulimeni che confermando la sua soddisfazione per la rinascita del circolo di Fratelli d’italia a Gioia Tauro dichiara, “sono davvero contento per la nomina dell’avvocato Tilotta a commissario di FdI nella nostra cittadina. Sono certo che Luigi adotterà una politica produttiva in favore della nostra area. Finalmente nuove personalità si affacciano alla politica ed i partiti nazionali spingono in questa direzione. Mi dispiace che alcuni ex rappresentanti politici abbiano colto in negativo questa nuova vita del partito, palesando quale fosse il loro reale interesse e cioè la posizione politica e non il bene del partito stesso. Da oggi il centro-destra gioiese avrà finalmente come riferimenti persone serie con idee costruttive e sono certo che molti dei simpatizzanti di questa corrente politica non si faranno sfuggire l’occasione di avvicinarsi nuovamente al partito che di certo da subito sarà per tutti noi più rappresentativo”.