GIOIA TAURO – In questo periodo storico segnato dal conflitto Russo, i messaggi di pace, a tutte le latitudini, passano anche attraverso lo sport: così, nei giorni scorsi, il capoluogo pianigiano è stato al centro di un pomeriggio all’insegna della solidarietà e dell’inclusione sociale grazie ad una bella partita di calcio organizzata da don Gianni Gentile nel campo della sua parrocchia, dedicata a Maria SS di Portosalvo, nel quartiere Marina, per dimostrare vicinanza al popolo ucraino e ai bambini vittime della guerra. A sfidarsi sul manto erboso dell’oratorio i ragazzi della compagine locale di Portosalvo e l’Aspi dell’Istituto Padre Monti di Polistena, che attraverso le varie attività sportive raccoglie oltre 300 giovani di tutto il territorio della Piana. Spettatori d’eccezione il presidente della Sezione AIA di Taurianova, Adriano Polifrone e Carmela Pedà, responsabile regionale del dipartimento Sport e disabilità di FI. “Ho accolto con piacere l’invito di don Gianni ad assistere alla partita di calcio -ha commentato Pedà- un’occasione per non dimenticare le vittime della guerra, tra le quali molte donne e bambini, ma anche un momento di inclusione sociale, visto che erano presenti tanti giovani che lo stesso don Gianni segue ogni giorno, da tempo, con propri sforzi, nella loro crescita spirituale ed educativa”.