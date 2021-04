Il ruolo del Consigliere Comunale, anche in un piccolo Comune della Provincia di Reggio Cal, che si sta avviando verso lo spopolamento totale e la perdita del proprio Genus Loci, diventa ostico ed estremamente complesso.

Nella attività istituzionale, venire a conoscenza di fatti gravi e non denunciarli, per pigrizia o la noia, può rasentare complicità con le azioni di chi guida il Comune.

Negli ultimi tempi, nel Comune di Seminara, stanno accadendo fatti e situazioni che vanno aldilà della normale dialettica politica e creano criticità esasperate nei rapporti con i Dipendenti Comunali.

Stiamo assistendo ad episodi che manifestano, oltre a una cattiva e colpevole amministrazione della Cosa Pubblica, con perdita di controllo, da parte di chi guida il Comune e della sua maggioranza, delle buone pratiche nella produzione di atti pubblici, il disprezzo totale verso i diritti inalienabili dei Consiglieri di opposizione.

Vista la gravissima situazione che si era creata, a causa di varie emergenze che attanagliavano il Comune, in primis quella sanitaria, i Consiglieri di opposizione avevano chiesto, a norma di Statuto Comunale, un Consiglio urgente e straordinario in data 4 marzo 2021.

Lo statuto, tassativamente, prevede che, ove vi sia una tale richiesta da parte dei Consiglieri, il Consiglio deve tenersi entro e non oltre 20 giorni. Cosa che non è accaduta, senza che nessuna spiegazione fosse data ai Consiglieri richiedenti, intesi come fastidiosa appendice di un Comune perduto ed in balia di ogni illegalità.

E’nelle prerogative di un’Amministrazione di un piccolo Comune riorganizzare i servizi amministrativi, sostituendo, con figure politiche, i Responsabili di servizio e disponendo diversa destinazione per gli Impiegati, al fine di poter meglio realizzare il proprio programma.

Nel farlo, però, gli Amministratori e, soprattutto il Sindaco, hanno il dovere di attivare forme di interlocuzione con gli stessi Dipendenti e di accertare e garantire che il posto, i luoghi e le mansioni che i sostituiti andranno a ricoprire, non solo non ledano i diritti sindacali, la funzione, la loro dignità ma, in special modo, preservino la salute fisica degli stessi. In poche parole, che gli atti che si compiono non diano, mai, adito a sospetti di punizioni, vendette o altre cose…

Ho letto, nell’albo pretorio del Comune di Seminara, in questi giorni, la determina n°68 dell’1-4-2021 con oggetto “Liquidazione sanzione amministrativa verbale Asp R.C. Sopralluogo locali Delegazione Municipale Barrittieri…

Incuriosito, ho chiesto di visionare il verbale dell’Asp che sanzionava il Comune dopo aver rilevato, nei suddetti locali ove erano costretti a lavorare un Responsabile di settore e impiegati del Comune, tra cui un Soggetto immunodepresso, ben 4 gravissime violazioni, alcune delle quali relative a pericoli della sicurezza nei luoghi di lavoro con incombenti ripercussioni sulla salute dei Lavoratori e Impiegati stessi e sulla loro incolumità fisica.

L’Asp di R.C., oltre a imporre la chiusura della Delegazione Municipale e la sanzione, ha ordinato lavori urgenti, pena, la segnalazione alla Procura della Repubblica.

Avevo chiesto al Sindaco di Seminara perché, nella fase di approvazione del bilancio 2020 e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020, non erano stati riportati i debiti fuori bilancio come, segnalati dai Dirigenti di Settore in tempi utili, riportando nel corpo dei due atti fondamentali per un’Amministrazione pubblica, che non esistevano debiti fuori bilancio.

Perché, molti dei debiti segnalati come tali, sono stati pagati in seguito, con fondi di bilancio? La Corte dei Conti, più volte, ha ribadito che i debiti fuori bilancio vanno, tassativamente, riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Da tempo, giungono voci che sono stati fatti contratti di prestazione di servizio con diverse Figure Professionali possessori di partita IVA.

Che le stesse Persone stazionano, occupando scrivanie, stanze e luoghi, negli Uffici Comunali normalmente in uso agli Impiegati Comunali e che gli spazi, già angusti e ridotti, potrebbero non rispettare le normative anti-covid. Nei mesi passati, tra gli Impiegati del Comune di Seminara, vi sono stati parecchi casi di infezione da covid-19.

Perciò, ho chiesto al Sindaco di fornirmi dei ragguagli sulla pianta organica. Se le professionalità, a partita IVA, vanno a coprire, con prestazioni di servizio, soltanto le figure impiegatizie delle quali il Comune è privo oppure, a sostituire figure che sono già presenti in pianta organica, correndo, così, il rischio di ledere diritti sindacali e aggravare il deficit della già scarna cassa del Comune.