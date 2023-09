“La nostra è una storia millenaria che ha forgiato le parole intingendole nel cuore, nella testa, nella pancia, nel miele e nel sale, nel sangue eroico e in quello codardo, nella punta delle spade e nel taglio delle zappe”.

“Il custode delle parole” di Gioacchino Criaco è la storia di identità e appartenenza, incastonata in una realtà senza tempo, che aprirà la nuova rassegna teatrale promossa dalla compagnia I Vacantusi.

Sabato 16 settembre alle 21, nel Foyer del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, lo scrittore di Africo ci richiamerà alla responsabilità di prenderci cura di ciò a cui sentiamo di appartenere attraverso le pagine del suo ultimo intenso romanzo ambientato nei luoghi più selvaggi dell’Aspromonte.

A coordinare l’evento a ingresso gratuito sarà Sabrina Pugliese. La presentazione sarà animata da quadri teatrali con gli attori Walter Vasta, Angela Gaetano e Nunzio Santoro, il cantante Aldo Gurnari e il musicista Carmelo Iaria.

La rassegna proseguirà domenica 17 con il workshop gratuito dal titolo “Il lavoro dell’attore” con Dario De Luca e un fitto cartellone di eventi che porteranno sul palco, tra gli altri: Chiara Gamberale Primo Reggiani, il quartetto di mimi ucraini Dekru, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Barbara De Rossi, Gianfranco Jannuzzo, Gianfelice Imparato, Enzo Decaro, Carlo Buccirosso, Rocco Papaleo, Francesco Paolantoni, Paolo Caiazzo, Angelo Duro, l’improvvisatore della scuola Impro Bruxelles Pier Paolo Buzza, Max Mazzotta, Giò di Tonno, Diego De Silva, Paolo Crepet, Angela Bubba, I Mezzalira e Spari e Dispari.

Una kermesse artistica che accoglierà spettacoli che spaziano dai classici rivisitati a produzioni innovative e originali, abbracciando diversi generi, linguaggi e stili teatrali, con un mix di commedie, musical appuntamenti letterari e performance sperimentali di respiro internazionale.

Ancora per poche ore, fino al 15 di settembre, sarà possibile acquistare gli abbonamenti ad un prezzo ridotto del 10%. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa di Corso Giovanni Nicotera, n. 237 (tel 0968.23564 o 327.1310708; mail ivacantusi@gmail.com) o consultare il sito www.ivacantusi.com.

La rassegna teatrale de I Vacantusi, con la direzione artistica di Morelli ed Ercole Palmieri e quella amministrativa di Walter Vasta, accoglie al suo interno i progetti “Festival Arteca”, “Calabria Teatro”, “Vacantiandu 2023” e “Caudex. Visioni letterarie”, cofinanziati dalla Regione Calabria con il Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020 – Azione 6.8.3 ambito eventi di promozione culturale anno 2022 – Calabria Straordinaria.