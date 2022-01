È solo a tarda sera che l’ultima auto dell’Esercito Italiano è partita per il rientro in sede dopo la giornata vaccinale tenutasi in Giffone.

Da stamane, infatti, il team ESERCITO/ASP, coordinato dal dott. Cananzi e coadiuvato dal dott. Pratticò, assistiti dagli infermieri dell’Esercito, Luogotenente CESARE, Maresciallo Capo TAGLIALATELA e Capo Scelto CASALINO, in sinergia con gli infermieri del Distretto Sanitario di Taurianova, TRIPODI e LIZZI, tutti alle dirette dipendenze del dott. Giovanni CALOGERO, ha dato corso alla somministrazione di un totale di 289 vaccini anti-Covid, di cui 67 prime dosi, 3 dosi pediatriche e 25 vaccinazioni a domicilio.

Tale iniziativa, rientrante nell’operazione “Eos” dell’Esercito Italiano, coordinata dal Colonello ZIZA Alfonso e dal dott. Calogero, ha generato oggi ottimi risultati.

Grazie alla meticolosa e preziosissima collaborazione della dr.ssa Antonella IACONIS, biologa, capogruppo di maggioranza in seno al civico consesso di Giffone, le operazioni vaccinali si sono potute svolgere con estrema fluidità, in quanto tutta la modulistica propedeutica alla vaccinazione è stata dalla stessa compilata in maniera puntuale ed encomiabile, così agevolando, non poco, sia i cittadini che le prestazioni dei medici somministratori.

Si conclude così un’ulteriore, bella esperienza di sinergia istituzionale e con le Forze Armate, che ripaga, con un servizio dimostratosi assai efficiente, gli sforzi profusi dalla civica Amministrazione nell’interesse della comunità locale.

Vivo apprezzamento è stato riscontrato tra la popolazione, che ha risposto massicciamente all’avviso pubblico sulle vaccinazioni, il quale è stato seguito da un sistema di prenotazione on-line snello ed estremamente intuitivo.

L’ottima riuscita dell’iniziativa è da ricondurre, anche, alla stupenda opera di volontariato prestata dai volontari Covid, coordinati dalla giovanissima presidente del Consiglio comunale, Daisy Simari, nonché dall’Associazione di volontariato e protezione civile “San Bartolomeo”, coordinata dal comandante della polizia municipale, dr.ssa Valentina Giovinazzo.