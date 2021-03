Con riferimento al taglio delle piante di faggio in località Contura, l’Amministrazione comunale ha già promosso tutte le iniziative utili ad assicurare la migliore risposta alla barbarie consumata.Con deliberazione n. 36 in data 17 marzo 2021, la Giunta comunale ha fornito indirizzo agli uffici prepostiaffinché si proceda ad avviare l’iter istituzionale per il potenziamento della locale stazione dei Carabinieri con unità di Carabinieri forestali dedicate alla prevenzione ed alla repressione dei reati contro il patrimonio forestale comunale. La stessa Giunta, su proposta del Sindaco, è al lavoro per redigere ed adottare tutti gli atti necessari ad installare dei giuochi per bambini proprio presso la località Contura –teatro del vile gesto –con il chiaro obiettivo di testimoniare l’unione profondissimatra la comunità giffonese ed ilbosco. Tutte le iniziative in campo sono finalizzate ad assicurare il ritorno al rispetto del bosco e del patrimonio pubblico in generale, mediante il rifiuto di ogni forma di sopraffazione, di violenza e di deturpazione dell’ambiente.Si ritiene indispensabile curare, tutelare e valorizzare l’immensa natura che circonda il centro abitato di Giffone, dai boschi ai torrenti, al patrimonio artistico e culturale che nel tempo è stato generato da chi ci ha preceduti. In tale prospettiva è stata chiesta l’attivazione di un tavolo presso la Prefettura che coinvolga tutti gli attori che possano, in qualunque misura e modo, contribuire al perseguimento ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati.Il patrimonio pubblico comunale è prezioso, ma il bosco lo è due volte, perché fonte di vita e di sostentamento, anche economico, per la comunità di Giffone. Per questo, l’Amministrazione comunale, senza steccati, maggioranza ed opposizione unite, spenderà le migliore energie in difesa dello stesso.