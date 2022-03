Tra immensa gioia, la comunità di Giffone festeggia oggi il compleanno di una delle Sue

figlie, la signora Giuseppina Pasqualone, che ha raggiunto la veneranda età dei 100 anni.

Alle 15,30 si è svolta nella Parrocchia Santa Maria del Soccorso una celebrazione

eucaristica, alla quale è stata presente anche l’Amministrazione comunale per formulare gli

auguri di buon compleanno alla concittadina che ha raggiunto questo splendido traguardo.

Significative le parole della Festeggiata che, allorché il Sindaco l’ha omaggiata di

un pensiero floreale, ha risposto: «questi sono per Gesù!», a riprova della Sua

indefessa fede cristiana.

A nome della collettività giffonese, l’Amministrazione ha poi consegnato alla signora

Pasqualone una targa vergata con le seguenti parole: «Per i Suoi splendidi 100 anni di vita, alla

signora Giuseppina Pasqualone, cittadina esemplare dedita alla famiglia, instancabile lavoratrice che, con

passione ed apprezzabile maestria, ha tramandato a tante generazioni il sapere dell’artigianato tessile,

giungano oggi gli auguri più belli di un’ancor più lunga vita costellata dell’amore dei Suoi cari e dell’affetto

di tutta la comunità giffonese.»

Le parole che la targa ha il compito di conservare nel tempo sono state dettate dalla piena

ed incondizionata condivisione del comune, profondissimo rispetto nutrito per la signora

Giuseppina, concittadina dalle tantissime virtù umane ed artigiana di grande valore, alla

quale rinnoviamo gli auguri di un prosieguo della vita ricco di ogni bene.