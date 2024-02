“Con l’annuncio dei voli Ryanair si volta pagina e si aprono nuovi scenari – dichiara Giannetta – Era quello che speravano i cittadini di Reggio e dell’area dello Stretto. E a cui avevano smesso di credere.

Ma, grazie all’azione del Presidente Occhiuto, che anche questa volta ha bruciato i tempi, Ryanair inizierà a volare da Reggio Calabria con 3 voli nazionali e 5 internazionali. L’aeroporto di Reggio – continua il consigliere – può adesso diventare baricentrico nell’Area dello Stretto e portare un indotto già stimato straordinario. In termini di presenze, di occupazione e di sviluppo.

Inizia adesso la sfida che tocca a noi calabresi saper cogliere – continua Giannetta – investendo al meglio nelle nostre straordinarie potenzialità. Migliorando i servizi, la ricettività, la qualità nell’offerta turistica.

Oggi il CEO di Ryanair ha visto Scilla e ne è rimasto ammaliato. Ha visto Reggio e ne è rimasto incantato. La Calabria, non c’è dubbio, – dice ancora – stupisce chi arriva per la prima volta. Uno stupore che va ricercato già nell’accoglienza all’atterraggio – evidenzia il consigliere – ecco perché il Presidente Occhiuto ha deciso di investire 200 milioni di euro nel restyling degli aeroporti.

L’impegno della Regione nello sviluppo del settore aeroportuale è un percorso che ha tutte le premesse per essere consolidato nel tempo – specifica Giannetta – passando al vaglio anche la possibilità di farsi carico della tassazione imposta ai passeggeri.

Sono tutte soluzioni che mirano allo sviluppo della Calabria, perseguite da una politica lungimirante e di successo. Che sovverte i peggiori pronostici. E sulla quale Forza Italia in Calabria, anche con l’impegno del deputato Francesco Cannizzaro, che sull’aeroporto di Reggio ha condotto tante battaglie, continuerà a battersi con tutte le forze.

L’aeroporto di Reggio ha vissuto anni molto difficili – racconta Giannetta – il sentimento prevalente dei reggini rispetto al futuro del Tito Minniti era il disincanto. Quando però ieri è atterrato il primo volo Ryanair al Tito Minniti, qualcosa è cambiato. Con l’annuncio dei voli in conferenza stampa e l’ufficialità delle rotte su Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana, e, in Italia, su Bologna, Torino e Venezia poi – continua – le prospettive sono decisamente cambiate. E – conclude Giannetta – possono diventare straordinarie”.

