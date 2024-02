“Il Consultorio Familiare è un servizio di prevenzione sanitaria, psicologica e sociale, rivolto alla famiglia e prevalentemente alla donna e alla fascia adolescenziale – illustra il Consigliere – e fornisce, gratuitamente, prestazioni molto utili sulle quali la Direzione Generale dell’Asp di Reggio Calabria sta dimostrando particolare attenzione e sensibilità.

Il densiometro che sarà consegnato oggi al Consultorio di Oppido – continua – è uno strumento utilissimo per il monitoraggio del calcio nelle ossa e quindi per prevenire l’osteoporosi. Si unisce ad altri screening che già vengono effettuati presso il consultorio come quelli del papilloma virus utili per prevenire i tumori del collo dell’utero. Unica neoplasia di cui si conoscono le cause.

Inoltre, il Consultorio di Oppido avrà presto l’ecografo che servirà per monitorare le gravidanze a basso rischio. Andiamo, dunque – dichiara Giannetta – a rafforzare quegli strumenti fondamentali della cultura della prevenzione che, fino a poco tempo fa, era piuttosto fragile, e sulle quali si stanno conducendo importanti campagne di sensibilizzazione e iniziative di animazione sociale, anche nelle scuole.

Un tema su cui si sta impegnando moltissimo il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, che ringrazio ancora una volta per la sensibilità e la sinergia istituzionale – continua Giannetta – e per avere accolto, insieme al Direttore dei Consultori ASP di Reggio Calabria, Antonio Alvaro, le esigenze di screening che abbiamo rappresentato insieme al sindaco di Oppido Mamertina, Bruno Barillaro.

La prevenzione – conclude Giannetta – è vitale e non può essere in alcun modo trascurata”.