Lo rende noto il presidente della Commissione speciale di Vigilanza Domenico Giannetta (FI) che dichiara: “Dopo aver esaminato la corposa documentazione e sentito i giornalisti interessati, la Commissione ha chiesto al Presidente del Consiglio e all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria di sospendere, in autotutela, gli effetti del provvedimento di licenziamento in tronco dei quattro giornalisti dell’Ufficio Stampa emesso dalla Segretaria generale reggente e di aprire, al contempo, un tavolo di discussione anche alla luce della nuova normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei giornalisti nella pubblica amministrazione.

La Commissione – dichiara ancora – ha recepito le osservazioni dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria e della Federazione Nazionale Italiana della Stampa e, inoltre, ha avanzato una proposta finalizzata anche a evitare i contenziosi giudiziari oltre che garantire al Consiglio l’utilizzazione del servizio di comunicazione previsto per legge.

Tuttavia, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio non è giunto, a distanza quasi tre settimane, alcun cenno di risposta. L’importanza della vicenda ed il rispetto che si deve alla Commissione che mi onoro di presiedere – conclude Giannetta – non meritano che questo silenzio venga oltremodo procrastinato”.