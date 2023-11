“Complimenti per la prestigiosa nomina al mio amico Vincenzo Barca – dichiara Giannetta – ottimo avvocato e Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Palmi.

L’avvocato Barca darà un contributo fondamentale ed appassionato ai lavori della Commissione, che potrà avvalersi di una figura competente, entusiasta e radicata alle profonde radici della migliore tradizione culturale del foro di Palmi.

L’idea di istituire un “Museo dell’Avvocatura e del Diritto” nella Casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi è un’idea bellissima – continua Giannetta – che ci troverà al suo fianco per realizzarla, in sinergia con il Comune di Palmi e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi.

Inoltre – conclude Giannetta – mi farò promotore di ogni iniziativa utile perché l’idea prenda forma anche con il contributo del Consiglio regionale della Calabria, che ha ampiamente già dimostrato sensibilità e attenzione per la promozione della cultura forense nella costruzione della identità della Calabria”.