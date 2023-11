Giannetta (FI), “Fine di un ibrido. Da domani tutti in Calabria Verde” Da domani, 1 dicembre, anche i dipendenti degli ex Consorzi di Bonifica e i precari della Legge 15 confluiranno in Calabria Verde. Finalmente si pone fine ad un ibrido che creava disparità di trattamento tra operatori dello stesso settore e si gettano le basi per la regolarizzazione contrattuale e per la futura stabilizzazione