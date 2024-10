“‘Per la prima volta la Calabria che per anni è stata maglia nera dei Lea non lo è più, e ha fatto un notevole il balzo in avanti con reparti e con situazioni di buona sanità. Merito del commissario Occhiuto’.

Le parole sono quelle del direttore generale Agenas, Domenico Mantoan.

C’è ancora moltissimo da fare, del resto il governo regionale sta scalando una montagna complessa e insidiosa, ma il cambio di passo c’è e si vede.

C’è chi lavora per migliorare la Calabria e chi quotidianamente infanga la propria Regione.

Oggi sarà una giornata nera per la consigliera Amalia Bruni”.