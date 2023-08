Una tragedia si è consumata nella notte di Ferragosto a Squillace nel Catanzarese,dove una donna di 44 anni in provincia di Catanzaro. Una donna è stata trovata morta questa mattina lungo la strada.

Le indagini sono svolte dai carabinieri, cercando di capire le cause del decesso tramite il medico legale.

La donna, dalle prime indiscrezioni avrebbe partecipato a una festa in spiaggia nella notte di Ferragosto, forse un malore la causa del decesso.