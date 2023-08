Domenica 6 agosto, verso le ore 17.00, l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Barba Massimo, in servizio presso il XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, libero dal servizio, si trovava nel porto di Bagnara Calabra, quando giungeva correndo un signore disperato che urlava che 4 giovani stavano annegando fuori dal muraglione del porto, per il forte mare mosso con onde lunghe di risacca.



Prontamente, notava un signore sopra una barca agli ormeggi dentro il porto e qualificandosi come poliziotto, lo invitava a mollare gli ormeggi per ricercare questi giovani.



Usciti dal porto, ci si dirigeva con non poche difficoltà verso la zona indicata e una volta raggiunti questi ragazzi che chiedevano aiuto, si tuffava in acqua con la ciambella di salvataggio fissata a una cima e riusciva a riportare in salvo sul natante i 4 giovani.

Subito dopo, mentre rientrava al porto, con il mare mosso e le onde contro, avvisava telefonicamente la capitaneria di porto, che prontamente inviavano sul posto la delegazione di Bagnara, che provvedevano all’identificazione dei giovani e a chiedere se avessero bisogno di assistenza medica