«Apprendiamo direttamente da Poste Italiane che l’Ufficio postale della Città di Gerace ha riaperto al pubblico, al termine dei lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Del Tocco, programmati al fine di accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Ringraziamo quindi Poste Italiane per l’impegno profuso che ha consentito di portare importanti novità digitali per Gerace, che rientra nell’importante progetto ideato da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale». È quanto ha dichiarato il Sindaco f.f. Salvatore Galluzzo in relazione alla riapertura dell’Ufficio Postale, che era stato momentaneamente chiuso, per dei lavori che hanno comportato anche la chiusura momentanea, ma necessaria, anche dello sportello Atm.

«Come avevamo già comunicato in precedenza, quando si è dovuto intervenire per chiarire il motivo della sospensione dei servii erogati, ribadiamo che codesta amministrazione comunale – ha evidenziato il sindaco f.f. Galluzzo – ha interagito in sintonia con Poste Italiane che, ha confermato la professionalità che da sempre la contraddistingue».

«A lavori ultimati e con lo sportello riaperto – ha proseguito Galluzzo – viene confermato da Poste Italiane che nell’ufficio postale di Gerace oltre ai già attivi servizi “Inps” per i pensionati, sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali. Lo sportello ATM, inoltre, è operativo h24, consentendo, quindi, ai clienti di prelevare denaro contante e di effettuare numerose altre operazioni senza doversi recare allo sportello dell’ufficio».

«Anche in questa circostanza andiamo avanti nell’interesse dei nostri concittadini, lasciando ad altri sterili polemiche. Abbiamo sempre agito per Gerace e i Geracesi, senza alcun interesse di parte e ponendo al centro della nostra azione amministrativa il rinnovamento e il progresso della nostra città», ha concluso il sindaco f.f. Salvatore Galluzzo.

La nota di Poste Italiane

L’Ufficio postale di Gerace ha riaperto al pubblico. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Del Tocco, programmati al fine di accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nell’ufficio postale di Gerace sono già attivi i servizi “Inps” per i pensionati che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Oltre ai certificati pensionistici, sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

La sede di Piazza Del Tocco torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario di lavoro: da lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, ed il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale è dotato anche di un ATM operativo h24, che consente ai clienti di prelevare denaro contante e di effettuare numerose altre operazioni senza doversi recare allo sportello dell’ufficio.