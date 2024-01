«A nome di tutta l’Amministrazione comunale sia di tutta la Comunità Geracese esprimo le più sentite condoglianze al Dott. Giuseppe Mantella, per la perdita del suo caro padre». È quando ha affermato il Sindaco f.f. della Città di Gerace, Dott Salvatore Galluzzo, dopo aver appreso della grave perdita che ha colpito il il Direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici, Giuseppe Mantella, da alcune settimane cittadino onorario della Città di Gerace.

«Alcuni giorni addietro abbiamo condiviso insieme con tutta la Comunità il conferimento della cittadinanza onoraria di Gerace al Dott. Mantella, è stato un momento di gioia per tutti noi, per quello che il nostro nuovo concittadino ha rappresentato e rappresenta per la città in termini culturali, scientifici nonché professionali e umani. Nell’apprendere la triste notizia ci stringiamo ancora più forti al Dott. Mantella affinché la terra sia lieve al suo amato padre», ha concluso, commosso, il Sindaco ff Salvatore Galluzzo.