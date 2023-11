Gerace ha conquistato Londra e lo ha fatto raccontando il territorio e le caratteristiche che rendono la città unica tra le tante bellezze italiane.

Si è concluso, infatti, con un grande successo l’incontro con gli operatori del mondo del turismo al Word Travel Market – WTM London” che si è tenuto dal 6 all’8 novembre, che sono rimasti entusiasmati dai percorsi di capacity building, innovazione, tecnologia e marketing per il turismo contemporaneo contenuti nel progetto “Gerace Borgo Smart”.

Insieme alla multimedialità, che ha colpito gli operatori e in tanti visitatori, l’enogastronomia locale ha dato quel tocco in più nel raccontare la Gerace delle eccellenze, da gustare tra i vicoli del centro storico, dove anche il cibo è arte.

«Gerace ha rappresentato le sue peculiarità tra innovazione e tradizione, e lo ha fatto con la presenza di alcune delle nostre più rappresentative aziende, che hanno contribuito a rendere davvero speciale gli incontri del WTM London dimostrando che si può realizzare un turismo sostenibile di qualità», ha dichiarato il sindaco f.f. Salvatore Galluzzo, che ha aggiunto: «Ringraziamo la Regione Calabria, che ci ha ospitato nel suo stand uno spazio espositivo dedicato a Gerace, e la Enit – Agenzia nazionale del turismo che ha organizzato dei momenti molto apprezzati, in particolare, un pranzo con i nostri prodotti geracesi al ristorante di “Enit-Italia”, che ha rappresentato il momento clou della manifestazione perché ha dimostrato che Gerace, insieme a tutta la Calabria Straordinaria sulla quale punta la Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, è una meta turistica da inserire nei viaggi».

A parlare a Londra di Gerace sono intervenuti, insieme al sindaco f.f. Salvatore Galluzzo, anche il consigliere Michele Orlando, delegato ai rapporti con enti ed istituzioni, Domenico Romeo, responsabile del progetto “Gerace Borgo Smart”, Loredana Panetta, project manager, e Roberto Quatraccioni, responsabile area comunicazione e progetti EU di Tatics Group.Insieme a loro i titolari del “Bar del Tocco” e dell’Agriturismo la Valle Incantata, due delle aziende di Gerace che hanno conquistato gli operatori, media e influencer britannici con un cooking show.

«Siamo soddisfatti di aver portato Gerace a Londra insieme a quella Calabria che crede al rilancio del turismo attraverso un nuovo approccio che punta a slegare il territorio da vincoli stagionali grazie alla nostra offerta che spazia dall’archeologia alla storia, dalla cultura all’enogastronomia, dalla vita rurale all’artigianato, che la nostra città che si conferma uno dei Borghi più belli d’Italia che, attraverso il progetto “Borgo Smart”, che ha come testimonial contemporaneo Ruggero il Normanno, conte di Calabria e primo Gran Signore di Sicilia, si è arricchito di contenuti interattivi, quale ulteriore valore aggiunto per la valorizzazione della Calabria», ha concluso il sindaco f.f. Galluzzo.