“Come e perché la criminalità organizzata impedisce lo sviluppo del Paese” è il tema dell’incontro che si terrà a Gerace venerdì 11 agosto alle ore 21.00 in Piazza Tre Chiese, che vedrà il giornalista Rai Giuseppe Malara intervistare il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Dott. Nicola Gratteri e il giornalista e saggista Antonio Nicaso, autori del testo “Fuori dai confini, la ’ndrangheta nel mondo”.

Il libro approfondisce le strategie delle ’ndrine in occasione della guerra e della pandemia che diventano nuove opportunità per il loro business. La guerra in Ucraina diventa un’occasione per nuovi e lucrosi affari illeciti, dal mercato nero delle armi, al traffico di esseri umani, dai fondi europei e internazionali. Un conflitto che segue il periodo pandemico con le mafie che hanno sostenuto famiglie e imprese in difficoltà attivando un circolo vizioso di dipendenza e sfruttamento. Fatti e vicende che hanno risvolti e ricadute negative nella crescita sociale ed economica del territorio e, più in generale, dell’Italia.

«La ’ndrangheta – sottolinea il Sindaco ff di Gerace Salvatore Galluzzo – non si fa scrupoli nell’attentare allo sviluppo di un territorio, ci prova sempre, specie laddove fiuta l’arrivo di fondi e investimenti, e tenta di gettare i suoi lunghi e pericolosi tentacoli per opprimere la società civile, cercando di entrare nelle istituzioni e distruggere il tessuto sociale di una comunità dall’interno, provocando danni irreparabili. Ecco, quindi, l’importanza di riflettere come trovare soluzioni certe e rapide contro la criminalità organizzata, ed è davvero un valore aggiunto discutere di questi temi con il Procuratore Nicola Gratteri e del giornalista Antonio Nicaso che, dall’alto della loro esperienza, possono fornire risposte concrete».