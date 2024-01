Il padre di una studentessa ha aggredito e preso a schiaffi a Cosenza il dirigente scolastico del Liceo scientifico Scorza, Aldo Trecroci.

Secondo quanto si è potuto apprendere il genitore si è recato nella scuola della figlia per discutere con Trecroci, che ricopre anche la carica di consigliere comunale, della destinazione della studentessa nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.

Al termine del colloquio, l’uomo ha colpito il dirigente scolastico con uno schiaffo facendolo finire a terra.

Il dirigente si è prima recato in ospedale per farsi refertare e, successivamente, è andato in Questura per sporgere denuncia.

(ANSA)

La CISL Scuola Calabria esprime vicinanza e piena solidarietà nei confronti del Dirigente

Scolastico prof. Aldo Trecroci e condanna fermamente la vile aggressione. Addolora molto il

fatto che si possano ancora perpetrare questi inqualificabili ed ingiustificabili gesti. Ad essere

ancora una volta colpito non è il singolo uomo ma l’Istituzione Scuola, il cui compito precipuo

è quello di formare il cittadino attraverso il dialogo ed rispetto delle regole di convivenza civile

e democratica ed al cui raggiungimento dovrebbero concorrere tutti i soggetti, comprese le

famiglie.

Il Coordinatore dei Dirigenti Scolastici Il Segretario Generale

Giuseppe Cavallo Raffaele Vitale