Il capogruppo della Lega Salvini Calabria, Giuseppe Gelardi, ha annunciato con soddisfazione l’ingresso di due nuovi membri della sezione Lega Salvini di Sant’Eufemia d’Aspromonte nel Consiglio comunale del paese. Si tratta di Giuseppe Polimeni, segretario particolare dell’Assessore regionale alle Politiche sociali, cultura e sport e segretario della sezione Lega Salvini Premier di Sant’Eufemia, e di Maria Angela Violi, avvocato e militante del partito.

“Questa nuova rappresentanza nel Consiglio comunale segna un momento importante per la Lega in Calabria e per Sant’Eufemia d’Aspromonte,” ha dichiarato Gelardi. “A Giuseppe Polimeni e Maria Angela Violi va il mio augurio di buon lavoro e la mia fiducia per il delicato incarico istituzionale che li attende.”

Gelardi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento anche al Dott. Francesco Papalia e al Dott. Domenico Rositano, i consiglieri uscenti, per il prezioso lavoro svolto finora: “Entrambi hanno saputo interpretare al meglio il proprio ruolo istituzionale, dimostrando un grande senso delle istituzioni. Non hanno esitato a dimettersi nel momento in cui sopraggiunte esigenze personali e professionali avrebbero potuto limitare il loro impegno. Un gesto di grande responsabilità che fa loro onore.”

A rafforzare ulteriormente il progetto politico della Lega a Sant’Eufemia, il Professor Saverio Garzo, già consigliere comunale, ha deciso di aderire al nuovo Gruppo politico della Lega, portando con sé esperienza e competenza.

“Con l’ingresso di Polimeni, Violi e Garzo, nasce ufficialmente un gruppo consiliare della Lega a Sant’Eufemia d’Aspromonte, un segnale importante per il radicamento del partito sul territorio,” ha proseguito Gelardi. “Sono certo che i componenti di questo nuovo Gruppo sapranno affrontare con determinazione le sfide che li attendono, contribuendo al bene della comunità e al rafforzamento del progetto politico della Lega in Calabria.”

Gelardi ha infine concluso con un messaggio di buon lavoro: “A Polimeni, Violi e Garzo, e a tutto il Consiglio comunale, rivolgo i miei più sinceri auguri per un percorso proficuo e ricco di risultati positivi.”