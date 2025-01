“Il 2024 si preannuncia come un anno straordinario per la nostra amata Calabria, contrassegnato da successi significativi e traguardi concreti, frutto di una cooperazione fruttuosa tra il Governo centrale e quello regionale.” Queste le parole di Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che ha posto l’accento sull’importanza degli investimenti e delle risorse recentemente allocate alla regione.

Gelardi ha sottolineato il ruolo cruciale del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha dedicato particolare attenzione alla Calabria, permettendo così l’arrivo di fondi essenziali per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche. “Grazie ai finanziamenti ottenuti, sono stati avviati lavori decisivi al Porto di Gioia Tauro, come l’elettrificazione della banchina di Levante e l’ampliamento dell’imboccatura, che ci consentiranno di accogliere navi di maggiori dimensioni e di potenziare l’efficienza del nostro scalo.”

Il capogruppo della Lega ha messo in evidenza anche l’accelerazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera simbolica che promette di rivoluzionare la mobilità e lo sviluppo del Sud Italia. “Accanto a queste opere, il Governo ha dimostrato un impegno costante nell’ammodernamento della rete stradale e ferroviaria, proponendo una visione di una Calabria sempre più integrata e competitiva.”

Non solo infrastrutture, ma anche un grande impulso all’educazione. Gelardi ha evidenziato il contributo del Ministro Giuseppe Valditara, che ha destinato oltre 510 milioni di euro per migliorare l’edilizia scolastica e la qualità dell’offerta formativa nelle scuole calabresi. “Interventi come il programma Agenda Sud per il potenziamento delle scuole elementari sono essenziali per garantire alle giovani generazioni un futuro migliore,” ha dichiarato Gelardi.

Inoltre, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha mostrato grande capacità di dialogo con il Governo centrale, ottenendo risultati importanti, tra cui il rilancio degli aeroporti calabresi, che nel 2024 hanno registrato un record di oltre 3,6 milioni di passeggeri. “Questa crescita significativa, in particolare all’aeroporto di Reggio Calabria, è il risultato di una strategia mirata che ha ridisegnato il nostro panorama turistico ed economico,” ha aggiunto Gelardi.

Guardando al futuro, il capogruppo della Lega ha ribadito l’importanza di continuare a lavorare con unità di intenti, preparandosi alle prossime sfide politiche, come le elezioni comunali di Reggio Calabria e il rinnovo della Giunta regionale. “La Calabria sta finalmente costruendo il futuro che merita e noi continueremo a lavorare con determinazione per fornirle sviluppo, crescita e opportunità.”