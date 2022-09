L’atto intimidatorio nei confronti del Magnifico Rettore dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria Professor Antonino Zumbo non può e non deve passare sotto traccia. Non perché l’incendio doloso di un’auto abbia la benché minima possibilità di condizionare l’operato di una persona perbene e qualificata come il Professor Zumbo, ma perché è intollerabile che chi si mette in gioco per portare avanti progetti e idee le cui ricadute benefiche andranno a favorire l’intera comunità debba subire una pressione psicologica e personale così elevata.

Ad Antonino Zumbo va tutta la mia solidarietà personale ed Istituzionale, e la mia rassicurazione che il suo percorso di sviluppo e crescita dell’Ateneo reggino è qualcosa di auspicato con forza da tutte le persone perbene della Calabria. Continui sulla strada dell’innovazione il Magnifico Rettore, certo che al suo fianco c’è l’intera comunità sana ed onesta.