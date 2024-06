“Il gruppo Lega Salvini Calabria in Consiglio Regionale, di cui mi onoro di essere il Presidente, ritiene che la Calabria abbia tutte le potenzialità per diventare sempre più moderna ed efficiente. E ritiene soprattutto che essa – già oggi – possa a pieno diritto avere l’orgoglio di non sentirsi inferiore a nessuno. Non è inferiore alla Sicilia, che ha un antico Statuto speciale che per nessuna ragione al mondo vorrebbe cancellare a favore di una maggiore centralizzazione. La Calabria non è inferiore nemmeno al resto delle regioni italiane, visto che l’opera simbolo voluta dall’attuale governo (il Ponte sullo Stretto) darà lustro al nostro Paese nel mondo e valorizzerà proprio la nostra terra.

Ecco perché l’autonomia regionale rappresenta una straordinaria opportunità e non un problema: la Calabria potrà ottenere più competenze e più risorse, dimostrando di poter fare di più e meglio rispetto a uno Stato centrale che storicamente ha aumentato il divario rispetto ad altre realtà del Paese.

Il Consiglio Regionale potrà suggerire con saggezza le materie che il governo regionale potrà negoziare con Roma.

Nessuna paura, tanto orgoglio e tanta fiducia nel futuro: questa è l’autonomia. Dimostreremo il valore della Calabria.”

Giuseppe Gelardi