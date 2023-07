La vicenda di cui si sta rendendo involontariamente e incolpevolmente protagonista La Reggina Calcio ha dell’inverosimile. La Reggina è una società che ha attraversato un momento di difficoltà l’anno passato per colpe non certo sportive o comunque imputabili alla squadra, ma è riuscita a risollevarsi sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista societario ed economico. Questo difficile percorso di risanamento, avviato avendo sempre alle spalle una città e una provincia che non hanno mai smesso di crederci, è passato anche al vaglio della giustizia ordinaria, che ne ha sigillato la validità. Ebbene dopo tutto questo non accetteremo restando a guardare che proprio la FIGC, o le sue propaggini, distruggano tutto quanto. Anche in considerazione del fatto che la “perentorietà dei termini” sembrerebbe valere solo per la Reggina e non per altre squadre come ad esempio il Lecco, che pure ha conquistato sul campo la promozione, e a cui va per questo il nostro plauso. Se la Reggina dovesse avere un grave danno in questa delicata fase di passaggio per colpa di decisioni prese a sproposito da terzi, se dunque dovesse per queste cause saltare il nuovo passaggio di proprietà della squadra, con grave danno a tutta una comunità e un popolo, io personalmente darò mandato ai miei avvocati di fiducia per valutare se ci siano gli estremi per proporre una class action contro chi, volontariamente o involontariamente, sta, di fatto, compromettendo il futuro di questa squadra. Reggio Calabria ha già subito troppi torti nella sua storia non accetteremo inermi di subirne altri!

Giuseppe Gelardi

Capogruppo Lega Salvini Calabria