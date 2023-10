Oggi si è compiuto un altro passo fondamentale verso quella che sarà una grande svolta per il paese di Sant’Eufemia d’Aspromonte ma anche per tutti i paesi collinari limitrofi come Sinopoli, San Procopio, Melicuccà, Cosoleto, Scido, Delianuova. Grazie alla sensibilità del Presidente Occhiuto infatti si sta concretizzando la realizzazione della Casa di Comunità a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Una promessa che il Presidente della Regione aveva fatto non tanto a me quanto a tutta la comunità di Sant’Eufemia, che inizialmente non era stata inclusa nel progetto originale ma che, a pochi giorni dall’insediamento della legislatura, è stata prontamente rivisitata dietro mio input, in quanto i territori pre-aspromontani della Tirrenica erano scoperti rispetto alla presenza di qualsiasi presidio sanitario. Con la Determina N. 1678 del 17.10.2023 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria- Direttore Gestione Tecnico patrimoniale- si compie un ulteriore decisivo passo in avanti verso la concretizzazione del progetto. Si tratta di un investimento molto importante, di Euro 2.186753 tra risorse del PNR e risorse del PCS, che vede Sant’Eufemia tra i progetti più finanziati, e che certamente porterà grandi benefici alle nostre comunità collinari. Un beneficio di cui certamente tutti i cittadini e tutti i rappresentanti delle Istituzioni territoriali, tra cui in primis i Sindaci, saranno entusiasti.