Questa mattina la caserma “Soveria Mannelli”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, ha ospitato la cerimonia per il giuramento individuale di Fedeltà alla Repubblica Italiana, del Sottotenente Giuseppe RAUSA.

Il militare, già appartenente al ruolo ispettori del Corpo, è stato promosso al grado di Sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo normale – comparto speciale della Guardia di Finanza, per meriti eccezionali, con decreto del Comandante Generale – Gen. C.A. Giuseppe ZAFARANA, conseguente alla meritoria azione di servizio svolta nel corso di attività operative.

La cerimonia, sobria ma di notevole intensità, è stata presieduta dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Dario Solombrino, alla presenza del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, nonché di una rappresentanza di militari del Comando Provinciale e di alcuni familiari.

Le fasi della cerimonia si sono susseguite con la temporanea consegna della sciabola da parte dell’Ufficiale al Generale, la lettura della formula del Giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla Costituzione e infine la riconsegna dell’arma da parte del Comandante Provinciale al giurando.

Il Comandante Provinciale ha formulato al neo Ufficiale “vivissime felicitazioni” augurandogli “ogni soddisfazione per la futura carriera all’interno del Corpo della Guardia di Finanza”.