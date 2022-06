Gas, Tajani “Sostenere Draghi per arrivare al price cap europeo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Non è utile al Paese vedere rappresentanti del principale partito di governo litigare tra di loro. Sarebbe da irresponsabili far cadere il governo in un momento di grande difficoltà economica per il paese, con i prezzi delle materie prime alle stelle e il caro bollette. Bisogna sostenere il governo perchè durante il prossimo Consiglio Europeo il presidente Draghi possa ottenere il tetto al prezzo del gas”. Così Antonio Tajani, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia, nel corso di un punto stampa nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, facendo riferimento alle tensioni interne al M5S. Il price cap “è uno strumento fondamentale per bloccare l’inflazione – ha ricordato Tajani -. Bisognerà poi aiutare gli imprenditori a pagare meglio e di più i lavoratori, e questo lo si può fare solo tagliando le tasse alle imprese”.

