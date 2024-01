Garrone in corsa per gli Oscar. A “Oppenheimer” 13 candidature

LOS ANGELES (ITALPRESS) – “Io capitano” di Matteo Garrone è in corsa per gli Oscar. Il film, candidato ufficiale dell’Italia al miglior film internazionale dell’edizione 2024, è entrato nella cinquina finale. La cerimonia si terrà il 10 marzo.

“Oppenheimer” di Christopher Nolan guida la corsa agli Oscar 2024 con 13 nomination. “Povere Creature!” di Yorghos Lanthimos è secondo con undici candidature. Al terzo posto con dieci candidature “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, davanti a Barbie con otto, “Maestro” con 7.



-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).