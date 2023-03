Si è tenuto a Napoli, presso la Sala “Caduti di Nassiryia” del Consiglio Regionale della Campania, un incontro sul tema “Il Garante regionale nel quadro dei rapporti Stato/Regioni” al quale hanno preso parte i Garanti di tutte le regioni italiane e delle province autonome, promosso dal Garante campano, Giuseppe Scialla.

A rappresentare la Calabria Antonio Marziale, che spiega: “Ci siamo confrontati con luminari del mondo accademico in materia costituzionale ed abbiamo esaminato le funzioni complementari entro le quali siamo chiamati ad operare, le competenze territoriali tra il garante nazionale e quelli regionali, il rapporto con le autorità giudiziarie e le moderne politiche del welfare, allo scopo di rafforzare la dignità del nostro ruolo, talvolta finanche misconosciuto alle stesse istituzioni”.

“Noi siamo sindacalisti dei bambini e degli adolescenti nelle viscere delle stesse istituzioni che ci eleggono, che ci designano a ricoprire questo ruolo delicatissimo – continua il Garante calabrese – eppure siamo costretti a fare i conti con difficoltà di gestione che non dovrebbero trovare cittadinanza”.

Per Marziale ed i suoi colleghi: “I Garanti siamo valori aggiunti dei quali le amministrazioni si dotano delegandoci a rappresentare la capacità delle stesse a rimediare ad eventuali ritardi o manchevolezze, che si ripercuotono sul piano dei diritti dei più fragili. Chi si rivolge al Garante è sempre una persona o un collettivo che ricorre all’estrema ratio per vedersi riconosciuti i diritti fondamentali, ed è questo che ci differisce sensibilmente dagli altri corpi della pubblica amministrazione, ed è per questo che noi rivendichiamo quella dignità che sovente non ci è riconosciuta o viene sminuita nei territori”.