“È con le parole di Papa Francesco, che ho risposto ad un’intervista rilasciata a Il Dispaccio.it sulla nomina, a Reggio Calabria, di un sacerdote prescritto per reati di pedofilia ad amministratore parrocchiale: “Una mostruosità gli abusi sessuali da parte del clero. Un prete – ha detto testualmente il Pontefice – non può continuare a essere prete se è un molestatore. Non può. Perché sia malato o un criminale, non lo so. Il sacerdote esiste per dirigere gli uomini a Dio e non per distruggere gli uomini in nome di Dio. Tolleranza zero. E deve continuare a essere così”: è quanto riporta il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, in relazione alla nomina, da parte dell’arcivescovo Fortunato Morrone, di don Carmelo Perrello ad amministratore di una parrocchia in città.