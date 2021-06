Sabato 19 giugno 2021 alle ore 19,00 nel Plesso Centrale dell’Istituto Comprensivo Statale Orazio Lazzarini a Gallico Marina, si terrà la cerimonia dell’assegnazione delle Borse di studio ” Nino Lo Presti”.

Per il quattordicesimo anno consecutivo sarà ricordata la figura di ” Nino Lo Presti”, importante

“figlio” Gallicese, che ha testimoniato nella sua vita,

con l’impegno e la dedizione, professionale, umana

e sportiva, la disponibilità e la bontà verso quanti hanno avuto bisogno della sua opera.

La Borsa di Studio, istituita grazie all’iniziativa dell’associazione PROTAGONISTI, e finanziata

dalla POLITO ASSICURAZIONI, sarà assegnata

agli studenti più meritevoli delle terzi classe della

Scuola Media “U.Boccioni” di Gallico, che saranno

Chiamati ad intraprendere più impegnativi e formativi percorsi di studio presso le Scuole Medie

Superiori.

L’intento è, sempre più, quello di premiare chi, come già fatto da Nino Lo Presti, s’impegna nello Studio, riportando la “Scuola” al centro della vita sociale, costruendo le basi per percorsi professionali ed umani di tutto riguardo.

Le valutazioni per l’assegnazione della Borsa di Studio ” Nino Lo Presti”, come sempre, saranno fatte dalla dirigente scolastica dottoressa Antonina Marra che, unitamente alla coordinatrice dell’evento,

ai docenti ed a tutti i collaboratori, si sta prodigando, ancora una volta, in modo encomiabile,

per l’organizzazione e la buona riuscita della manifestazione che concluderà il nutrito programma delle iniziative di fine anno dell’Istituto Comprensivo Statale Gallico – Boccioni.

Saranno presenti, tra gli altri, alla manifestazione

ed alla consegna dei premi la dirigente scolastica

dottoressa Antonina Marra, la signora Geni Postorino – Lo Presti, Antonino Polito, ideatore della Borsa di Studio ” Nino Lo Presti”, docenti ed esperti.