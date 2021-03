Le bottiglie di plastica sono lì da quasi un anno

La nostra non non è mai stata una polemica.Abbiamo voluto porre un problema che si trascina da quasi 365 giorni,da quando un camion che trasportava bottiglie di acqua minerale,cadendo in una “scarpata” nei pressi dellla stazione di controllo della galleria “LIMINA”,ha lasciato sul luogo parte del suo carico.

Siamo ancora convinti che per risanare la zona non servirà riunire l’ONU, o interessare il Prefetto di Reggio Calabria,un intervento immediato con addebito di spesa ai responsabili,avrebbe risolto il problema in pochi giorni,consegnando agli amanti della montagna,la bellezza di un luogo che si trova a circa 700 metri di altezza ed a 15 minuti dal mare.

Per queste ragioni la sezione del Partito Democratico ritiene fuori luogo la polemica risposta dell’Amministrazione Comunale,su un problema che merita attenzione e risposte concrete ed unitarie.

L’incontro successivo,su nostra richiesta,fra una delegazione del PD e la Giunta Comunale,ha permesso di chiarire la questione e di portare contributi responsabili,ognuno per il proprio ruolo ed autonomia,utili per la crescita della nostra cittadina.