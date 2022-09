L’Amministrazione Comunale di Taurianova, esprime profonda solidarietà per il furto perpetrato ai danni di due tra le più importati realtà produttive della Piana, “Piana Energie Rinnovabili” e “Piana Agri”. Davanti all’ennesima sottrazione di beni, fondamentali per alimentare queste importantissime realtà produttive e in contesto storico dove la crisi economica sta mettendo in ginocchio il già fragile sistema produttivo calabrese, appare doveroso non soltanto esprimere profonda solidarietà, ma sostenere in maniera fattiva la ripartenza di queste due realtà.

Siamo sicuri, che lo Stato farà sentire la propria presenza, assicurando alla giustizia quanti impediscono lo sviluppo di questa difficile terra. Siamo oltremodo sicuri, che la rassegnazione degli imprenditori vittime del furto, sia solo dettata dall’emotività del momento, e che già da domani, prevalga la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia, che si affiancheranno nella difficile opera di ripartenza.

Agli imprenditori coinvolti auguriamo una pronta ripartenza, offrendo tutto il sostegno necessario; simili episodi, che segnano profondamente le oneste e laboriose comunità della Piana, sono espressione di soggetti lontani dall’appartenere ad una società civile, la stessa che merita assoluta giustizia e luce sugli autori di tale atto, che siamo sicuri presto verrà fatta.

L’Amministrazione Comunale.