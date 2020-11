In riferimento alla delibera con la quale il presidente facente funzione Nino Spirlì ha disposto la riconversione di oltre 240 posti per l’emergenza covid distribuiti in vari ospedali della Calabria, mi sono prontamente attivato, di concerto con il consigliere regionale Pietro Raso, per chiedere che anche l’ospedale di Lamezia, data la sua centralità, che non si può continuare ad ignorare , possa essere autorizzato a disporre l’allestimento di un numero sufficiente di posti covid, in considerazione soprattutto del numero crescente di infetti nel comprensorio.

Alla luce del buon esito delle interlocuzioni avute, sono convinto che il provvedimento di riconversione sarà integrato con la previsione di un coinvolgimento attivo del nosocomio lametino.

È quanto c’è stato riferito, è quanto è giusto attendersi.