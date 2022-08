I programmi della Lega per la Calabria e per il Mezzogiorno, ma anche le ragioni di una campagna elettorale che prende il via in un momento delicato per il Paese.

Queste alcune delle tematiche al centro della nuova visita del segretario nazionale della Lega Matteo Salvini il prossimo 3 agosto.

Il tour avrà inizio a Cosenza alle 16.30 al palazzo della provincia, per poi proseguire con la tappa di Catanzaro alle 19 nella sede regionale della Lega.

A Reggio Calabria, invece, Matteo Salvini arriverà alle 21 circa allo Sport Village.

“Il nostro segretario nazionale ha un legame forte con la Calabria – afferma Domenico Furgiuele – questa suo ennesimo ritorno ne è la conferma. A Matteo Salvini consegneremo idealmente l’entusiasmo che ci anima in vista di un voto che dovrà segnare una svolta pera Calabria e per Italia.