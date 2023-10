Nella giornata di ieri, venerdì 6 ottobre, si è svolta la famosa manifestazione per l’ambiente “Fridays for Future”, organizzata dal Collettivo Sagitta e non sono potuti mancare atteggiamenti sinistroidi, sempre propinati per fuorviare le menti degli studenti.

L’apice del degrado si è raggiunto con l’esposizione di un cartellone inneggiante l’uso di stupefacenti, che esclamava: “Fumate l’erba, non tagliatela” (tutto ciò avveniva in presenza del Sindaco della città, che con il suo intervento ha ritenuto di portare solidarietà e apprezzamento alla manifestazione, condividendone i contenuti).

L’ambiente è e dev’essere una problematica da affrontare con serietà, non a mo’ di Hippie.



Sempre nella giornata di ieri, all’interno del Liceo Scientifico “L. Siciliani”, i collaboratori scolastici hanno rinvenuto e ripulito porte e muri imbrattati con stickers e scritte che pubblicizzavano il Collettivo Sagitta, organizzatore del Fridays for Future a Catanzaro.

Perfortuna c’è stato l’intervento della preside della scuola dott.ssa Filomena Folino, che tempestivamente ha ripristinato l’ordine e il decoro dell’istituzione scolastica, un plauso per il suo operato.

Per concludere, la scuola è il faro del sapere e non la tela del vandalismo, e ci stiamo riferendo di quel lavoro vile attuato da alcuni ragazzi di una precisa fede che hanno imbrattato di scritte porte e mura del Siciliani.

Noi di Lotta Studentesca lavoriamo per avere diligenza e per sopperire concretamente ad ogni esigenza della nostra società e dei nostri studenti, saremo sempre presenti!

Così il Responsabile Provinciale Claudio Maria Ciacci e il Responsabile della Comunicazione Niccolò Ruscelli