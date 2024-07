Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria esprime viva soddisfazione per la nomina dell’Assessore Filippo Pietropaolo a Vice Presidente della Giunta regionale della Calabria e per l’attribuzione delle importanti deleghe all’Ambiente, all’Alta Formazione – ITS e al Turismo all’Assessore Giovanni Calabrese.

La nomina di Filippo Pietropaolo a Vice Presidente della Giunta Regionale rappresenta un riconoscimento importante per Fratelli d’Italia, che alle recenti elezioni europee si è confermato primo Partito anche in Calabria, sapientemente guidato dalla Coordinatrice regionale Wanda Ferro e trascinato da una straordinaria Giorgia Meloni, contribuendo a rieleggere l’Eurodeputato uscente del territorio Denis Nesci in un ruolo di importanza strategica nel Parlamento europeo.

L’impegno e la competenza che Filippo Pietropaolo ha dimostrato nel corso di questi anni, unitamente ad una profonda conoscenza delle dinamiche regionali, rappresentano per tutti noi una garanzia, e la sua presenza al vertice della Giunta regionale della Calabria sarà sicuramente un elemento di crescita in termini di qualità ed esperienza.

L’attribuzione delle nuove importanti deleghe all’Assessore Giovanni Calabrese, in settori di fondamentale importanza per il futuro della della Calabria e del territorio dell’area metropolitana di Reggio Calabria, è motivo per noi di grande orgoglio. Giovanni Calabrese, con la sua esperienza e visione, saprà certamente programmare con competenza e passione lo sviluppo di nuove iniziative, con ricadute positive in tutta la Regione.

La tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale sono priorità imprescindibili, così come le politiche di sostenibilità, la gestione ottimale del ciclo dei rifiuti, la conservazione delle nostre risorse naturali e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Di pari importanza le deleghe nei settori dell’Alta Formazione e degli ITS, fondamentali per creare nuove opportunità di lavoro, programmi innovativi e collaborazioni con il mondo imprenditoriale, con l’ambizioso obiettivo di formare giovani altamente qualificati, pronti a contribuire alla crescita della nostra Regione.

La Calabria ha un enorme potenziale turistico, con un patrimonio culturale, storico e naturale di grande valore. Siamo certi che, con le giuste strategie che l’Assessore Calabrese saprà mettere in campo, il turismo potrà finalmente diventare un motore di sviluppo economico e sociale, creando posti di lavoro e stimolando l’economia locale.

Alla luce di queste importanti nuove competenze attribuite dal Governatore Roberto Occhiuto, al quale va il ringraziamento per la rinnovata fiducia, il Coordinamento provinciale e i Circoli di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria confermano il loro impegno e l’incondizionato sostegno ai propri rappresentanti istituzionali, convinti che le loro competenze e la loro dedizione porteranno risultati concreti e tangibili per tutta la Calabria.

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia RC

Bruno Squillaci