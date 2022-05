In qualità di Responsabile per il Dipartimento Provinciale per i rapporti con le Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco per la Provincia di Reggio Calabria, intendo esprimere la più totale solidarietà agli uomini della Capitaneria di Porto di Roccella Jonica, agli agenti della Polizia di Stato, ai militari dell’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, nonché alla Protezione Civile ed al CISOM di Siderno e Monasterace, per l’impegno profuso prima, durante e dopo i concitati momenti che hanno caratterizzato l’ennesimo sbarco di profughi sulla costa jonica locridea.

È solo grazie a loro se le proibitive condizioni del mare e la dinamica dello spiaggiamento dell’imbarcazione, non hanno dato vita ad una tragedia di dimensioni ancora maggiori.

Quanto oggi accaduto sottolinea ancor di più quanto sia indispensabile rafforzare, con uomini e mezzi, le Forze dell’Ordine impegnate in questo delicato e rischioso tipo di servizio.

Giova ricordare come il personale impiegato in occasioni di questo tipo sia sottoposto a turni “massacranti”, in condizioni di estrema complessità. Basti pensare che l’intervento di oggi ha visto impiegata per più di 8 ore una motovedetta della Capitaneria di Porto, il cui personale ha operato con grande spirito di sacrificio ed abnegazione con il nobile intento di salvaguardare la vita di chi naviga in mare.

Un grazie, infine, ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco impegnati in avverse condizioni nella ricerca di eventuali ulteriori vittime.

Quanto accaduto rimarca l’esigenza a livello nazionale ed europeo di attuare immediatamente un blocco navale, non certo per respingere chi fugge da fame e guerre come a qualcuno piace far credere, quanto piuttosto per evitare che il Mediterraneo si trasformi ancora nel cimitero di chi fugge dalla guerra e dalla disperazione.