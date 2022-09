Fratelli d’Italia, ha presentato il proprio programma di governo del Paese a Lamezia Terme, su corso

Numistrano.

Ha moderato ed introdotto l’incontro l’ Avv. Cesare Materasso (dir.dip. provinciali FdI), che ha spiegato le

ragioni del perché bisogna votare FdI il 25 settembre, hanno spiegato in dettaglio i punti del programma di

governo Silvio Rotundo (presidente prov. Gioventù Nazionale), Francesco Fragomele (Consigliere Prov.le

FdI), Filippo Pietropaolo ( Assessore Regionale), Fausto Orsomarso ( Assessore Regionale e candidato al

Senato per FdI), Wanda Ferro (Coord. Regionale di FdI e candidata alla Camera). All’evento hanno

partecipato anche tutti i consiglieri comunali di FdI, nonché tutti i dirigenti del partito a tutti i livelli.

Sono stati spiegati, su un corso Numistrano gremito, le ragioni concrete per le quali dare un consenso a

Fratelli d’Italia per le prossime politiche, nonché il dettaglio dei 25 punti di programma stilati dal partito per

il governo del Paese.