Il circolo di FDI Cittanova ha promosso sabato 21.10. c.a un ‘assemblea che si è tenuta presso

lo stesso aperta agli iscritti, ai simpatizzanti , ai singoli cittadini liberi e ad alcuni imprenditori che si riconoscono nell’ambito del centro destra.

Ha aperto i lavori il commissario del circolo Francesco Rigoli evidenziando che il prossimo appuntamento elettorale, quello del rinnovo del consiglio comunale , ci dovrà vedere protagonisti e non spettatori.

Un appuntamento elettorale che ci coinvolgerà in una sfida di non poco conto stante la decadenza politica/ amministrativa cui versa la nostra cittadina.

Lo stesso ha voluto ricordare come la comunità politica di FDI in questi anni è andata avanti a testa alta senza scendere a compromessi ma soprattutto non facendo sconti ad alcuno.

Ad anni di distanza a quei cittadini che ci hanno sostenuto nelle varie battaglie politiche e tornate elettorali se ne sono e si stanno aggiungendo altri che ci riconoscono coerenza e riversano verso di noi la loro fiducia.

Il commissario di circolo ha continuato affermando come sono tanti i cittadini liberi che hanno notato che la nostra comunità politica non si è mai risparmiata e non ha interessi personali da difendere e perseguire ma che ha il coraggio, la pazienza ma soprattutto la volontà per scardinare quegli “equilibri”, a volte anche trasversali, che hanno schiacciato la nostra cittadina portandola in un degrado politico, economico e sociale ovvero in uno stato “comatoso irreversibile”.

Ha evidenziato come il nostro impegno dovrà essere rivolto a riformare nel profondo ciò che va riformato senza fare sconti a nessuno. Questo modo di agire disturberà tanti al punto di far attivare quella “cattiveria” verso di noi ed adottare “metodi” che puntualmente vengono utilizzati per tentare di indebolirci. Siamo certi che il nostro operato politico dà fastidio ai tanti ma bisogna guardare oltre, soprattutto avere la forza di andare oltre, orgogliosi di avere raggiunto già degli obiettivi importanti.

Il commissario ha continuato affermando come il nostro intento è quello di continuare a lavorare per il bene della nostra cittadina e dei suoi cittadini, sapendo bene che la strada sarà lunga e tortuosa, ma siamo solo all’inizio e nessuno ci potrà distogliere.

Il commissario di circolo ha poi concluso evidenziando che non bisogna avere nessuna paura basta continuare ad avere la schiena dritta , lo sguardo rivolto in alto ma soprattutto la coerenza che ci ha sempre contraddistinto rispetto ad altri gruppi politici , formazioni, spazi e/o associazioni varie .

Abbiamo e vogliamo grandi cose per la nostra cittadina e i nostri concittadini e con il loro consenso li realizzeremo, gli altri continuino pure a nuotare nel pantano ove si trovano , noi continueremo a volare sempre più in alto, perché a differenza di loro i nostri obiettivi sono tanti e faremo di tutto per poterli perseguire e raggiungere per il bene della nostra cittadina ma soprattutto perché non abbiamo intenzione di deludere i nostri concittadini.

Dopo l’introduzione del Commissario del circolo di FDI si sono susseguiti una serie di interventi da parte degli intervenuti, che hanno aperto un confronto basato soprattutto sulla lealtà, evidenziando non solo le varie criticità che attanagliano la nostra cittadina, ma soprattutto sono state enunciate delle proposte per la risoluzione delle stesse.

I suddetti interventi hanno avuto un unico denominatore comune ed è stato quello di riconoscere il fallimento dell’attuale Amministrazione di sinistra che per loro dire è formata solo da giovani

Gli intervenuti hanno poi evidenziato come è importante partire dall’area del centro destra e realizzare un programma che abbia concretezza e non un libro dei sogni.

Soprattutto si è evidenziato come coloro i quali dovranno rappresentare questo programma devono essere scelti sulla base della capacità , della competenza e premiando la meritocrazia, tralasciando i numeri che ognuno di essi possa apportare.

Più volte è stato ribadito che bisogna partire dalle idee, mirate alla risoluzione dell’attuale degrado politico/amministrativo, che si possano trasformare in azioni finalizzate a conseguire un vero e proprio cambiamento di amministrare la cosa pubblica.

L’incontro si è concluso esprimendo da parte di tutti l’intento a voler dialogare prevalentemente con i gruppi politici del centro destra ma anche con le varie associazioni, liste civiche che abbiano a sorte l’interesse supremo di Cittanova

Il circolo di FDI “Pino Rauti”

di Cittanova