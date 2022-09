Un risultato importante a Polistena ed in Calabria ma soprattutto un risultato importante per l’Italia.

Fratelli d’Italia a Polistena con il 18% è il primo partito della coalizione vincente di centrodestra e secondo partito in assoluto.

Finalmente in Italia c’è una coalizione coesa, ben definita e unita, che ha i numeri per governare e per far tornare finalmente al Governo il Popolo che ha liberamente eletto i propri rappresentanti dopo anni che hanno visto al Governo coalizioni e Presidenti del Consiglio non votati dagli elettori italiani ma frutto di scelte parlamentari.

Una coalizione guidata da una donna, Giorgia Meloni, che sarà indicata al Presidente della Repubblica come incarnita per il ruolo di Presidente del Consiglio, per la prima volta in Italia. Una donna che con passione e dedizione alla causa si è circondata di persone di buon senso e animate dalla stessa passione che deve muovere chi vuole fare Politica: l’interesse nazionale e quello del popolo che quel territorio vive ed in cui opera.

Ha inizio un nuovo periodo storico in cui l’”uno vale uno” e l’egalitarismo livellato al ribasso lasceranno spazio alla meritocrazia; un tempo in cui l’assistenzialismo parassitario lascerà spazio al sacrosanto sostegno ai più deboli che non saranno mai lasciati soli; un tempo in cui le teorie gender lasceranno spazio alla tutela della famiglia ed al sostegno alla natalità; un tempo in cui la sanità da terzo mondo lascerà spazio alla sanità di prossimità e tecnologicamente avanzata; un tempo in cui la sindrome “non nel mio giardino” e l’ambientalismo negazionista lascerà spazio alla tutela dell’ambiente coniugata con le giuste istanze del tessuto produttivo agricolo, industriale e del terziario.

Il risultato di Polistena ci riempie di orgoglio per ciò che rappresentiamo e che ci ha visti sempre dalla stessa parte anche quando i numeri non erano così stupefacenti. Confidiamo, anzi ne siamo convinti, che la fiducia riposta in Fratelli d’Italia sarà ben ricompensata con un’azione di governo che saprà dare maggiori opportunità ai cittadini della nostra terra e saprà valorizzare tutto quanto di meraviglioso essa offre alla nostra nazione ed al mondo intero.