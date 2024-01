Francesco Nicolaci: “Sosteniamo la protesta degli agricoltori “

Dichiarazione del sindaco di Melicucco Francesco Nicolaci

Protesta degli agricoltori SOSTENIAMOLI!!!!

Non si può rimanere sordi alle proteste degli agricoltori, nessuno si senta esente da responsabilità, il comparto agricolo in Italia e in modo particolare in Calabria e la Piana di gioia Tauro è il vero volano dell’economia.

La Politica si prenda le sue di responsabilità e ripensi le misure sulla sostenibilità del settore agroalimentare.