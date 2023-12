È il deputato Francesco Cannizzaro il nuovo leader del partito in Calabria di Forza Italia. Prende il posto del dimissionario Mangialavori dimessosi per impegni personali ed istituzionali dopo la nomina a presidente della commissione bilancio al Senato. Francesco Cannizzaro deputato reggino vero leader nella sua provincia assume una responsabilità elevata nella gestione del partito in vista delle elezioni europee di primavera. L’incarico affidato direttamente dal segretario nazionale Antonio Taiani.