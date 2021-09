Perché mi candido

Mi candido al consiglio regionale perché mi piace fare politica e amo la mia terra, la Calabria.

Anni di energie messe al servizio della comunità cosentina come assessore a Palazzo dei Bruzi mi hanno insegnato che la passione politica è impegno, entusiasmo e determinazione.

Idee, merito e competenza costruiscono il bene comune e io voglio, mossa da senso etico e di comunità, la possibilità di diffonderlo in tutta la regione.

Perché mi candido con Fratelli d’Italia

Sento una grande sintonia con la forza delle donne. La nostra Leader Giorgia Meloni e la coordinatrice regionale calabrese Wanda Ferro esprimono sensibilità, determinazione, un’innata capacità di sognare in grande, e sanno come tradurre le grandi idee in azioni concrete e risultati.

Fratelli d’Italia vuole ridare dignità e ambizione ai calabresi e alla Calabria.

Perché mi candido con il candidato Presidente Roberto Occhiuto

Perché il suo entusiasmo contagioso ha riacceso la mia fiducia nel futuro. Insieme possiamo cambiare la regione che amiamo, la nostra Calabria. Insieme per azioni concrete.