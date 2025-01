Il porto di Gioia Tauro chiude il 2024 con un risultato straordinario, raggiungendo il massimo storico di 3.940.447 TEUs movimentati, registrando un incremento dell’11% rispetto al 2023. Questo traguardo consolida il ruolo di Gioia Tauro come hub strategico del Mediterraneo, dimostrando la capacità del nostro territorio di affrontare e superare le sfide globali.

Grazie alla visione strategica e agli investimenti mirati, il porto ha saputo trasformare difficoltà come la crisi geopolitica internazionale e le politiche penalizzanti della direttiva ETS in nuove opportunità di crescita. Il Presidente Andrea Agostinelli, con la sua guida autorevole, ha dato continuità allo sviluppo dello scalo, puntando su innovazioni infrastrutturali fondamentali, tra cui l’ammodernamento del parco macchine e l’apertura della banchina di ponente.

Allo stesso tempo, il Governo ha dimostrato un’attenzione concreta ai lavoratori portuali. Dal governo sono arrivate misure a tutela dei lavoratori portuali di Gioia Tauro: un importante provvedimento interessa i principali centri portuali strategici italiani, tra cui Gioia Tauro, e rappresenta un passo fondamentale per garantire continuità occupazionale ai lavoratori del settore. Il rinnovo dei contratti delle agenzie di lavoro portuali è il frutto di un forte impegno istituzionale che ha visto in prima linea il vice Capogruppo alla Camera dei Deputati On. Alfredo Antoniozzi, firmatario della mozione che ha dato impulso all’importante provvedimento insieme al Presidente della Commissione Trasporti On. Salvatore Deidda e all’On. Dario Iaia, in sinergia con il Ministro del Lavoro Marina Calderone.

Il porto di Gioia Tauro rappresenta non solo un’infrastruttura di riferimento per il traffico marittimo globale, ma anche un simbolo di resilienza, sviluppo e speranza per l’intera Calabria. Grazie alla dedizione dei lavoratori portuali e alla visione delle istituzioni, il nostro porto continua a guardare al futuro con fiducia, tracciando nuove rotte verso il progresso e il benessere della nostra terra.

Francesca Frachea

Dirigente Provinciale

Fratelli d’Italia

