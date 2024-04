Foss, al Politeama di Palermo il maestro Ceccherini e il virtuoso Marelli

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo appuntamento con i concerti della stagione della Foss al Politeama Garibaldi di Palermo in programma venerdì 12 aprile (alle 21) e sabato 13 aprile (alle 17.30). Sul podio il direttore Tito Ceccherini che dirigerà i professori d’orchestra dell’Orchestra sinfonica siciliana che saranno affiancati da Michele Marelli, virtuoso del corno bassetto e uno dei solisti di musica contemporanea più acclamati della sua generazione. Saranno eseguiti due degli ultimi brani composti da Wolfgang Amadeus Mozart “La clemenza di Tito”, Ouverture KV 621 e “Il Concerto in la maggiore per clarinetto di bassetto e orchestra” KV 622 (in prima esecuzione a Palermo) e la “Sinfonia n. 2 in do maggiore” op. 61 di Robert Alexander Schumann.

Michele Marelli (Alessandria, 1978), diplomato in clarinetto con 10 e lode presso il Conservatorio di Alessandria, laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Torino, diplomato in Musica Elettronica presso il Conservatorio di Latina, si è perfezionato in Inghilterra con Alan Hacker, in Germania con Suzanne Stephens e in Francia con Alain Damiens. Internazionalmente acclamato come un virtuoso del corno di bassetto e come uno dei migliori solisti di musica contemporanea della sua generazione, nel 2014 è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Una vita nella musica” (sezione giovani) conferito dal Teatro La Fenice di Venezia ed è vincitore di sei edizioni del Premio della Stockhausen Foundation, del Premio Valentino Bucchi di Roma, del Primo Premio assoluto al Concorso Penderecki di Cracovia, del Master dei Talenti Musicali della Fondazione CRT, dell’Honorary Logos Award in Belgio. Fondamentale per la sua formazione è stato, a 18 anni, l’incontro con Karlheinz Stockhausen, con il quale per oltre un decennio ha instaurato un profondo rapporto artistico: scelto dal Maestro come solista del suo Ensemble, ha interpretato prime esecuzioni assolute sotto la sua direzione e inciso tre CD. E’ direttore artistico della Biennale Koper, Festival Internazionale di Musica Contemporanea in Slovenia. E’ attualmente ricercatore presso la Universitàt der Kùnste di Berlino.

Il direttore d’orchestra italiano Tito Ceccherini si è fatto un nome soprattutto con le interpretazioni di opere del XX secolo e del repertorio contemporaneo. E’ fondatore dell’Ensemble Risognanze, con il quale esegue capolavori del repertorio cameristico da Debussy ad oggi, documentati in diversi CD. La sua vasta discografia include registrazioni con Sony, Kairos, Col legno e Stradivarius, che sono stati premiati con il Diapason d’or, il Midem Classical Award e il Choc du Monde de la Musique, tra gli altri. Nato a Milano, ha studiato pianoforte, composizione e direzione d’orchestra nella sua città natale

presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” prima di proseguire gli studi a San Pietroburgo (Russia), Stoccarda e Karlsruhe (Germania).

Biglietti concerti (25 euro platea; 20 euro palco; 15 euro anfiteatro con riduzioni del 20% per abbonati 2023/24, docenti, convenzioni e del 50% per studenti, under 16 + accompagnatore, ipovedenti e diversamente abili con necessità di accompagnatore) presso il Botteghino del Politeama o online su Vivaticket.

– Foto: ufficio stampa Foss –

(ITALPRESS).