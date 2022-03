«Finalmente si volta pagina: con Rosaria Succurro vincono il merito, la voglia di cambiamento ed una classe dirigente ormai radicata sul territorio».

Così il coordinatore provinciale di Forza Italia e assessore Gianluca Gallo commenta l’esito del voto per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Cosenza, culminato nella vittoria di Rosaria Succurro, primo cittadino di San Giovanni in Fiore ed esponente forzista. «Il risultato acquisito – osserva Gallo – sembrava impossibile, in quella che storicamente, salvo una breve parentesi, è sempre stata una roccaforte del centrosinistra. Eppure, una presenza ormai capillare sull’intero territorio cosentino, con una coalizione unita e propositiva, irrobustita dalla svolta impressa al centrodestra calabrese dal presidente Roberto Occhiuto, già lo scorso Dicembre aveva portato a conseguire uno straordinario risultato in occasione del rinnovo del Consiglio provinciale. Adesso il centrodestra ottiene una vittoria netta e significativa, anche grazie al valore aggiunto di una candidata che ha saputo dimostrare coi fatti le proprie capacità e competenze, politiche ed amministrative». Conclude Gallo: «Alla neopresidente vanno i nostri auguri di buon lavoro, nella certezza che si adopererà per unire e costruire occasioni di sviluppo, nel costante dialogo con i Comuni come con le istituzioni di livello superiore, Regione in primis».