In una gremita sala del Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, si è tenuta la sessione pomeridiana dell’incontro-evento “Riconoscersi. Percorsi di donna tra benessere, bellezza e perseveranza”, che già stamattina aveva fatto registrare il pienone. Alla parte tecnica della mattina è seguita la parte dedicata alla Politica, alle Istituzioni. Sullo sfondo sempre gli aspetti sanitari del benessere. Ma non soltanto. Si è parlato di donne e di volersi bene nell’accezione più bella che si possa dare a questa espressione. È stato un incontro che ha rivelato la parte più personale ed interiore dell’essere donna, con annesse fragilità, ma anche punti di forza, tutti quegli aspetti che le rendono più energiche e allo stesso tempo anche più vulnerabili.



La mattina è stata all’insegna della medicina, della prevenzione, della cura della persona e dell’estetica, grazie alla partecipazione di autorevoli professionisti del settore coinvolti. Pomeriggio dedicato ai percorsi politici delle donne, agli ostacoli affrontati e da affrontare, agli stereotipi da esorcizzare e .

Magistralmente moderate da Patrizia Crea, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Reggio Calabria, sono intervenute: Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni, Luciana De Francesco, Consigliere regionale, prima firmataria e promotrice del Ddl a favore di pazienti oncologici, Giusi Princi, Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria e promotrice della Legge regionale n.7 “Misure per il superamento della discriminazione di genere e incentivi per l’occupazione femminile”.



Conclusioni affidate a Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno che, nel suo appassionato intervento finale si è a lungo soffermata sull’essere Donna al Sud e sul ruolo fondamentale che (spesso sotto traccia) svolgono Comitati come quello istituito dalle Donne reggine di Forza Italia.

La sede di Forza Italia mai come oggi si è tinta totalmente di rosa. Ma, siamo certi, non sarà l’ultima volta. L’11 marzo 2023 ha ufficialmente dato il via all’attività pubblica del Comitato Donne reggine. Un inizio decisamente col botto.