Forza Italia è felicissima che anche le altre correnti politiche vogliano interessarsi di Sanità. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che argomentare su questioni del genere significhi anche conoscerle, approfondirle. Evidentemente non è così per il Consigliere Filippo Quartuccio, delegato alla cultura alla Città metropolitana, che – tra l’altro – non ha alcun titolo per intervenire.

Giorno 28 gennaio 2022 nel corso della seduta di VII Commissione consiliare del Comune di Reggio Calabria, Quartuccio ha presentato una mozione sullo sblocco delle assunzioni nella sanità. Argomento meritevole di ogni attenzione, su questo poco da dire. Ma, fermo restando che il Comune non ha alcuna competenza sulla sanità né tanto meno in materia di lavoro e sblocco delle assunzioni nelle Aziende Sanitarie Provinciali, abbiamo notato che è stato presentato con un errore grossolano. Nel testo della mozione, infatti, ha scritto “ASL” piuttosto che “ASP”. Errore grossolano che denota la totale superficialità nell’affrontare un argomento tanto delicato quanto impellente.

Ricordiamo all’esperto Filippo Quartuccio che, a seguito della legge regionale che oltre 10 anni fa ha riformato la sanità cambiando oltre all’organizzazione anche le denominazioni, le ASL non esistono più. I Consiglieri di Forza Italia, hanno fatto presente l’errore al firmatario della mozione ed ai Commissari, facendo quindi modificare il testo con la correzione. E l’esponente di Maggioranza ha ringraziato i colleghi di Opposizione per il contributo offerto.

Dispiace che qualcuno tenti, per l’ennesima volta, di strumentalizzare i lavoratori e ciò che ruota attorno alla sanità solo per fare fumo e niente arrosto. Sono argomenti questi che dovrebbero essere utilizzati solo con cognizione di causa.